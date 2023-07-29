Ders kitabında sığınmacı propagandası

Türkiye’de bir ilkokulun ders kitabına ait olduğu iddia edilen metin, sosyal medyada infiale sebep oldu.

Ders kitabında sığınmacı propagandası

Editör: Bengü Zorlu

Sığınmacı sorunu, göz ardı edemeyeceğimiz bir ülke gerçeği haline geldi. En başta Suriye'deki iç savaş ile milyonlarca Suriyelinin ülkemize 'geçici' olarak sığınmasının ardından, ülkesinde savaş dahi olmayan binlerce insan her gün Türkiye sınırından geçerek gelmeye devam ediyor.

Türkiye’ye özellikle Suriye, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen çok sayıda sığınmacı büyük ekonomik ve toplumsal zararlar veriyor.

Sığınmacılara çalışma hakkı tanındı, okullarımızda Türk vatandaşlarıyla birlikte eğitim görmeleri ve vatandaşlık hakkı verilip oy kullanmalarına izin verildi. Özellikle eğitim, bir toplumun temel taşıyken, 'sığınmacı' propagandası olarak yorumlanan metin büyük tepki topladı.

İşte ilkokul kitabında yer aldığı iddia edilen o metin;

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