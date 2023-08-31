Dertlere derman olacak iksir gibi besinler ortaya çıktı. Binbir türlü hastalığa şifa olan yöntemler belli oldu

İnsanların korkulu rüyası olan birçok hastalığa iyi gelen besin listesi ve sağlık yönteminin ortaya çıkması dikkat çekti.
Editör: Naim Arıoğlu
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan birçok hastalığa iyi gelen besin listesi ve sağlık yönteminin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Kırmızı elmayı rendeleyin ve bir kaşık bal ekleyin. Birkaç kaşık gülsuyu tarçın ekleyin. Elde ettiğiniz karışım doğal demir ve folikasit hapıdır.
Dirsek ve topuklarınızın sertleşmesini istemiyorsanız bir dilim limon ile ovun. Böylece yumuşacık olacaklardır. Denenmiş ve işe yarayan yöntemdir.
Dizlerinizde kireçlenme vb. nedenlerden dolayı ağrı varsa havuç imdadınıza yetişiyor. Dizlerde oluşan ağrıyı hafifletmek için 2 adet havuç rendelenir ve çiğ şekilde tüketilir. Ağrı yatıştırıcı etkisi vardır. Rendelenen havuç, çiğneyerek açığa çıkaramayacağınız asitler salgılar.
1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı elma sirkesini ılık suda karıştırıp günde bir bardak günde 1 bardak ya da bir gün ara vererek için. İştahı keser, metabolizma hızlandırır, toksinleri ve ödeminizi attırır. Kilo vermenizi sağlar.
Siyah noktalar elveda… Bir yemek karşığı karbonata damla limon suyu ekleyin ve macun kıvamına getirin. Sorunlu bölgeye 2-3 dakika hafifçe peeling yapın, ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Karnabahar suyu regl sancılarına iyi geliyor. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarını da iyileştirir.
Brokolinin içeriğindeki sülforafan vücuttaki fazla östrojeni uzaklaştırarak göğüs, rahim ve kolan kanserinden korunmaya yardımcı olur.
Yüksek miktarda lif içeren armutun kan şekerinin düşürücü özelliği vardır. Mide sağlığını korumak ve bağırsak hareketini arttırmak için birebirdir.
Daha genç görünmek istiyorsanız ve hızlı yaşlanmak istemiyorsanız lahana turşusu tüketmeye özel gösterin. Çünkü daha fazla C vitamini içerir. Lahana turşusu yemek, haşlanma lahana yemekten daha sağlıklıdır.