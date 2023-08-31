Kayın ağacı neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılara iyi gelen kayın ağacının faydaları dikkat çekti.

Kayın ağacı neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılara iyi gelen kayın ağacının faydaları dikkat çekti.

Kayın ağacıyla ilgili detaylar…

KAYIN AĞACI NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yetişen bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

KAYIN AĞACININ FAYDALARI

-İdrar söktürür. Vücutta biriken suyu boşaltır. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Şişmanlamayı önler.

-Romatizma ağrılarını dinlendirir.

-Ayak kokularını keser.

-Saçları gürleştirir, kepekleri yok eder.

-Cilt hastalıklarını tedavi eder.

-Kalp kifayetsizliğinin sebep olduğu idrar tutukluğunu giderir.

-Vücutta biriken tuzu atar.

-Üremi ve albüminde faydalıdır.

- Üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle artan ateşlenmeyi düşüren doğal yollardan biridir. Eski yıllarda hastaneye gitmeyenlerin sirkeli sudan sonra en çok tercih ettiği ilaçtır.

KAYIN AĞACI NASIL KULLANILIR?

Kayın ağacı kabuklarından elde edilen krem eklem ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Avrupa da genellikle kayın bu şekilde yapılır. Bunun yanı sıra kayın ağacından kanepe, yatak ve sehpa üretilir. Dünyanın en yüksek oksijen kaynağı olduğundan oldukça gözde ve değerlidir. Ayrıca 5 su bardağı suya 20 gram kayın yaprağı ekleyip 4 dakika kaynatın. Daha sonra kuru yaprakların 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Günde en fazla 2 bardak içilmesi önerilir. Ancak tüketilmeden önce bir alternatif tıp uzmanına danışılması gerekir.

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