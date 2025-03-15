Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız

İYİ Parti İl Başkanlığı'nın Çukurova ilçesinde düzenlediği iftar programına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

İftar programında konuşan Dervişoğlu, şatafatlı iftar sofraları kurmadıklarını belirtti. Önemli olanın mübarek günlerde sofraların bereketli olması ve gönüllerin, yüreklerin kaynaşması olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Bir otelde de iftar tertip edildiği oluyor ama orada bu birlikteliği temin etmekte zorlanıyoruz. Şatafatlı, havalı işlerle bizim alakamız yok. O sofraları kimler kurarsa kursunlar, biz bu ülkenin geleceği için mücadele eden iyiler ve cesurlarız. Bir hırka, bir lokma hepimize yeter Allah'ın izniyle" dedi.

Milletin içinde olmayan bir siyasi hareketin, başarılı olamayacağını savunan Dervişoğlu, İYİ Parti'yi milletin kurduğunu ve milletin yaşattığını dile getirdi.

Ülkenin bütün problemleriyle alakalı çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını kaydeden Dervişoğlu, "Sadece problemleri tespit etmekle yetinmiyoruz, çözümü noktasında da gayret sarf ediyor ve projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerden birini bu hafta kamuoyuyla paylaştık. Adına 'Refah Paketi' dediğimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. İktidar ne yapacak göreceğiz" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere değinen Dervişoğlu, hiçbir siyasi partiyle konuşmaktan geri durmadıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Bizim görüşlerimiz net. Gelip bize anlatacakları bir şey olmadığı için zaten randevu talebinde bile bulunmadılar. Sen bana ne bilgisi vereceksin. Konuyla ilgili bize bilgi vermesi gerekenler İmralı postacıları değildir. İster bilgi vermek ister hesap vermek için kapımızı çalmak istiyorlarsa buyursun Recep Tayyip Erdoğan bizimle otursun konuyu konuşalım. Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkili organlarıyla, MİT Müsteşarıyla konuşalım. Devlet adına bizi bilgilendirmek istiyorlarsa kapımız açıktır ama teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız."

'İYİ PARTİ KUTUPLAŞMADAN YANA DEĞİL'

"İYİ Parti kutuplaşmadan değil, kucaklaşmadan yana olacak. Kavgadan değil, barışmaktan yana olacak. Siyasi ortamdan da kendisine rant temin edebilmek adına siyasi stratejiler geliştirmeye, milli ve manevi değerlerimizden istifade etmeye kalkışmayacak. Hiç kimseyi İYİ Parti'den böyle bir yanlış yol haritası beklemesin. Kim ne yaparsa yapsın çıktığımız yolculuğu akamete uğratamayacak. Bu milleti gerçeklerle ve doğrularla buluşturma mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz. Millet her geçen gün desteğini bize veriyor. Millet bize inanıyor, güveniyor. Siz de kendinize inanın dava arkadaşlarım. Bu güvenin sonu iktidar olacak Allah'ın izniyle."