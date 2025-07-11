Dervişoğlu'dan İmamoğlu ve Altaylı'ya ziyaret!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan Dervişoğlu, “Bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Haksız tutuklamaların, usulsüz soruşturmaların, hukuk dışı birtakım yargılamalar ve yargıya müdahalelerin; Türkiye’ye bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim” dedi.

Dervişoğlu, tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dervişoğlu’na İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Cihan Paçacı ve Ersin Beyaz ile İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan eşlik etti.

"BİRTAKIM KAYGILARINI İFADE ETTİ"

Fatih Altaylı ve Ekrem İmamoğlu’nun sağlıklarının yerinde olduğunu aktaran Dervişoğlu, “Sayın Ekrem İmamoğlu işte süreçle alakalı birtakım kaygılarını ifade etti. Soruşturmanın bir siyasi soruşturma olduğunu, başka yerlere evrilmeye çalışıldığını ifade etti. Biz o gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz” dedi.

Fatih Altaylı’nın da son derece moralli olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Ne için tutuklu olduğunu biliyor. 2 buçuk dakikalık bir ses kaydından ya da görüntüden ötürü hâlâ iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından kaynaklı olarak da birtakım huzursuzlukları var. Ama son derece iyi gördüm, son derece huzurlu gördüm. Dediğim gibi neden burada olduğunu ve hangi mücadeleyi vermesi gerektiğini de çok iyi biliyor. Onun da sevenlerine selamlarını iletmiş olayım” ifadesini kullandı.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

‘’Bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Haksız tutuklamalar, usulsüz soruşturmalar, hukuk dışı birtakım yargılamalar ve yargıya dışarıdan müdahalelerin yaşandığı bu sürecin Türkiye’ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim. Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesi gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum.’’