Dervişoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dervişoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde kabir ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde kabir ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram için geldiği memleketi Ordu’da ilk durağı aile kabristantanı oldu. Dervişoğlu, 27 Nisan’da Ordu’nun Fatsa İlçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde 5. Geleneksel Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği katılmış, rahmetli babasının sözünü yerine getirmek için Kurban Bayramı'nda bayram namazını Kabakdağı Camii'nde kılacağı sözünü vermişti.

Bayram namazı için Ordu’ya gelen Dervişoğlu’nun ilk durağı Fatsa Asri Mezarlığı oldu. Dervişoğlu, burada kabir ziyaretinde bulundu. Mezarlığa gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

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