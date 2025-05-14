Dervişoğlu'ndan DEM'li Bakırhan'ın hadsiz sözlerine tokat gibi yanıt!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta çiftçilerle buluşmasında PKK'nın silah bıraktığını, artık çatışmanın olmayacağını söyleyen, koruculara gerek kalmadığını savundu ve "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakırhan'a tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Korucular, Türkiye Cumhuriyeti için canı pahasına mücadele etmiş evlatlarımızdır. Terörün safında değil, devletinin yanında olmuş on binlerce Zaza, Türkmen ve Kürt kardeşimizi, bu pespaye dilin hakaretlerine mi terk edeceksiniz? Birlikten, Al Bayraktan yana olan vatan evlatlarını, bu paçavracılara mı ezdireceksiniz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.