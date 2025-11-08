İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan İl Kongresi kapsamında Balıkesir'de açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Kocaeli Müftülüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilçe müftülüklerine gönderdiği Mevlid-i Şerif okutulması talimatı hakkında konuştu.

Kocaeli Müftülüğü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okutması, İstanbul Üniversitesi'nde profesör Ahmet Uysal’ı gerdi. Uysal, “Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?” ifadelerini kullanmıştı.

"HAİNLER TOPLULUĞU VAR BU TÜRKİYE’DE"

Müftünün bu çağrısını eleştirenlere tepki gösteren Dervişoğlu, “Hemen bir kesim ayaklanıyor ‘camiler bizimdir, bizim camilerimizde O’na Fatiha okutturamazsınız’ diyorlar. Düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet’i kuran adamın ölüm yıldönümünde Cumhuriyet’in camilerinde Mustafa Kemal Atatürk’e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var bu Türkiye’de” dedi.

ERDOĞAN'A '10 KASIM' ÇAĞRISI

Dervişoğlu, açıklamasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 10 Kasım çağrısında bulunarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun açıklamasını kısmı şu şekilde;

“Mustafa Kemal’in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı'na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın kıraata ne kadar hakim olduğunu ve Kuran-ı Kerim’i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi bilirim. Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken Hacı Bayram Cami’nde olacağım ikindi namazının öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum"