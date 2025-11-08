Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okutacak. Aynı şekilde İYİ Parti, 81 ilde mevlit okutturacağını ve Anıtkabir'e giden yollarda lokma döktüreceğini duyurmuştu.

Müftülük ve İYİ Parti tarafından alınan kararlar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal’ı gerdi.

"KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?"

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" ifadelerini kullandı. Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" iddia etti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Akademisyen sosyal medya hesabındaki gönderisine gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

AHMET UYSAL KİMDİR?

1972 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Prof. Dr. Ahmet Uysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'nın Güney Illinois Üniversitesi'nde bitirmişti. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Uysal'ın Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı ve Toplumsal Hareketler Sosyolojisi başlıklı iki kitabı kaleme aldı.

İran Araştırmaları Merkezi'nin (İRAM) kurucu başkanlığını yapan Uysal hâlihazırda Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ORSAM) başkanlığını yürüten Uysal İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerine hakim.