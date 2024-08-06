Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Cibilliyeti bozuk' tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Cibilliyeti bozuk' tepkisi

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de yas ilan edilmesini eleştirenlere 'cibilliyeti bozuk' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'de 2 ağustos tarihinde bir günlük yas ilan edilmişti.

Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, bir günlük yas ilan edilmesini eleştirenlere yönelik 'cibilliyeti bozuk' dedi.

"İsmail Haniye'yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok iyi bilir. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıdır" diyen Erdoğan, “Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda, bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Yani sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık, adımlarımızı da buna göre atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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DERVİŞOĞLU'NDAN ÇARPICI YANIT

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sert bir tepkiyle yanıt verdi. X hesabından eleştirilerde bulunan gösteren Dervişoğlu, "Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar! Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır!" dedi.

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