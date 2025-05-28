Dervişoğlu’ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler! Ortalık çok fena karışacak...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, süreç komisyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İmralı’ya gidip Öcalan’ı dinleyerek o hain ifadelerin tarihe şerh edilmesini temin ederlerse, bu komisyon karşı karşıya bulunulan herhangi bir sorunun çözümü anlamına gelmez. Türkiye’ye yeni belalar getirecek satırbaşlarının ve paragrafların açılamasına neden olur”

AK Parti ve MHP’nin geçmiş dönemde DEM Parti’ye örgüt gözüyle baktığını hatırlatan Dervişoğlu, "Şeytanlarla melekler aynı torbaya atıldıklarında; şeytanlar melekleşiyor, melekler de şeytanlaşıyor mu?” diye sordu.

"HER ŞEY ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SEÇİLSİN DİYE"

EKOL TV ekranlarında Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “Terörüz Türkiye kampanyasını da dahil ederek söylüyorum; her şey Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesinin önüne açmak için” ifadesini kullandı.

