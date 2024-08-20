Dervişoğlu'ndan istifa eden İYİ Partililere geri dönün çağrısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dervişoğlu'ndan istifa eden İYİ Partililere geri dönün çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa eden vekillere 'geri dönün' çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

İl binası önünde partililere seslenen Dervişoğlu, İYİ Parti’den istifa edenlere seslenerek, "Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. İstifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum; kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlümde ardına kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenler’de bulunan Tekstilkent’i ziyaret etti. Dervişoğlu ziyaretin ardından Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

İYİ Parti İstanbul İl Binası önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye’de bir şeyler değişirken yaşadığımız olumsuzlukların bizleri de etkilememesi mümkün değildi. Olup bitenlerden bizlerde etkilendik. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu.

Zaman zaman biz nereye gidiyoruz diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde hissettik. Ama gördük ki, milletin bize ihtiyacı var. Madem ki millet bizi istiyor ve çağırıyor o zaman milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

İSTİFA EDENLERİ GERİ ÇAĞIRDI

İYİ Parti’den istifa etmiş isimlere de çağrıda bulunan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gönülleri kırılan, yüreklerinde şahsi üzüntülerden kaynaklı bir takım kırgınlıklar olan, arkadaşlarını küçük siyasi tartışmaların içinde sanki vazgeçilmez gibi görürken görmezden gelen bir takım çevrelerin varlığı da olabilir. Ben size buradan bir dava arkadaşınız, bir yol arkadaşınız, bir kader ve kavga arkadaşınız aynı zamanda da Genel Başkanınız olarak söylüyorum; bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir.

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