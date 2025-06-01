Dervişoğlu'ndan Özel'in sözlerine tepki: Bu kafayla asla olmaz

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yapılan açıklama ve atılan adımlar siyaset sahnesinde dönem dönem gerilimlere neden oluyor.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası 'yeni anayasa' tartışmaları da hız kazandı. Mevcut Anayasa'nın bazı maddelerine müdahale iddiası toplumda tepki ile karşılanıyor.

Ana muhalefet partisi CHP'nin bu süreçte nasıl bir adım atacağı belirsizliğini korurken Genel Başkan Özgür Özel'in 'açılım'a dair sözleri gündemde.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özel'in açıklamalarına sert yanıt verdi.

"KÜRTLERİN TALEPLERİNİ SÖYLEMEK VAZİFEM"

Terör örgütü yanlısı yayınları ile öne çıkan Rudaw'a röportaj veren Özel'in açıklamaları, "Kürtlerin taleplerini bağıra bağıra söylemek benim vazifem" başlığı ile yayımlandı. Özel'in açıklamalarında yer alan "Taleplerini bağıra bağıra başkalarına söylemek benim vazifem. Türkiye'de eğer Kürtlerin sorunları varsa, Kürt kadınların daha çok sorunları vardır. Gençlerin sorunları varsa, Kürt gençlerinin daha çok sorunları var" ifadeleri tepki çekti.

"BU KAFAYLA ASLA OLMAZ! FİKREN AYRIŞIYORUZ"

Özel'in sözlerine işaret eden Dervişoğlu, "Milletin beklentisinin dilde, Fikirde ve İşte birlik olduğuna işaret etmiştik. Bu kafayla asla olmaz! Artık, tartışmaya gerek yoktur ki fikren ayrışıyoruz!" dedi.

Dervişoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Otokrasiden kurtulmak için;

Söylemde, Eylemde ve Sembolde birlik gerekir demiştik.

Başka bir ifadeyle, milletin beklentisinin;

Dilde, Fikirde ve İşte birlik olduğuna işaret etmiştik.

Bu kafayla asla olmaz!

Artık, tartışmaya gerek yoktur ki fikren ayrışıyoruz!.. "

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