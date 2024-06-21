Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı Apar topar hastaneye kaldırıldı

Derya Uluğ, günümüzün sevilen şarkıcıları arasında yer alıyor.

Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, son konserinde aniden rahatsızlanarak hayranlarını endişelendirdi.

Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında sağlık problemleri yaşayan Uluğ, güç bela konserini bitirdi ve hemen hastaneye sevk edildi.

Domuz Gribi tanısı alan Uluğ, tedaviye alındı.

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Uluğ, yayınladığı bir duyuru ile gelecek performansını iptal ettiğini duyurdu:

“En son verdiğim konserin ardından ne yazık ki sağlığım kötüye gitti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Merit Crystal Cove'daki konserimi yapamayacağımı büyük bir üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Böyle bir durumu ilk defa tecrübe ediyorum. Konuklarımdan özür dilerim. İleri bir tarihte bu durumu düzelteceğimize söz veriyorum.”