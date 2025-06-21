Derya Uluğ'dan dikkat çeken anoreksiya itirafı! Yıllarca mücadele etmiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derya Uluğ'dan dikkat çeken anoreksiya itirafı! Yıllarca mücadele etmiş

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yıllar önce anoreksiya nervoza ile mücadele ettiğini itiraf etti. Ünlü şarkıcı 39 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

Dillere pelesenk olmuş şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık durumuyla ilgili bir itirafta bulundu. 39 yaşındaki şarkıcı, geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini açıkladı.

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Derya Uluğ, X hesabında yaptığı paylaşımda "Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım" ifadelerini kulandı.

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SAĞLIK HER ŞEYDEN KIYMETLİDİR

Ünlü şarkıcı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin."

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