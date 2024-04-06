DESA'nın 2023 yılı cirosu 1,95 milyar TL oldu

Deri ve deri mamulleri üreticisi DESA, 2023 yılında karlılığını koruyarak istikrarlı büyüme performansını sürdürdü.

Şirketin bu döneme ait mali sonuçları, 2022 yılının aynı dönem verilerine göre dikkat çekici bir artış gösterdi. DESA, 2022 yılında 1.3 milyar TL olan cirosunu 2023 yılında yüzde 43,6 artırıp 1.95 milyar TL’ye taşıyarak sene sonunda önemli bir büyümeye imza attı.

DESA, 2022 yılında yüzde 28.70 olan FAVÖK marjını 2023 yılında yüzde 32.85’e ulaştırdı. Böylece 2022 yılında enflasyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan şirketin net karı, 2023 yılında yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL olarak gerçekleşti.

Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2023 yılında işlem hacmini ve piyasa değerini yükselten şirket, güçlü mali duruşunu korudu ve 2022 yılında 554.3 milyon TL olan net nakit pozisyonunu 2023 yılında 860.4 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren şirket, 2023 yılında ihracatını yüzde 8 artırarak 27.8 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu performansla katma değerli ihracat yapma ve ‘cari fazla’ verme geleneğini sürdüren şirket, sektöründe önemli bir rekora imza atarak 2.04’lük ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştı.

‘2023’Ü YATIRIM YILI OLARAK ADLANDIRDIK’

2023 yılını yatırım yılı olarak adlandırdıklarını belirten DESA Genel Müdürü Burak Çelet, “İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklandık. Bu kapsamda moda ve deri sektöründe Türkiye’nin İtalya’daki ilk üretim yatırımını tamamlayarak mayıs ayında devreye aldık. Kendi markamızın yanı sıra önemli dünya markalarının üretim partneri olarak Toskana’da kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisinde bugüne kadar 10.000’den fazla lüks çanta ürettik” dedi.

Yeni kurulan İtalya tesisinin tam kapasiteye ulaşmasının ardından 2024 yılında bilançoya etkisinin tam manasıyla görüleceğini söyleyen Çelet, “Zanaatkarlığın endüstriyel üretim bakış açısıyla harmanlandığı İtalya tesisimizde 2023 sonu itibarıyla 55 olan çalışan sayımızı 2024 yılında 100 kişiye ulaştıracak ve dünya markalarıyla olan ilişkimizi daha da derinleştireceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına değinen Çelet, “2022 yılında Düzce’deki tesisimizde hayata geçirdiğimiz GES Projesi yatırımının bir benzerini 2023 yılında Çorlu tesisimizde gerçekleştirdik. Yıl içerisinde yatırımını tamamladığımız 3.200 m2’lik GES projemiz 2024 yılının ilk günlerinde devreye alındı” dedi.