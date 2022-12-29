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Desiderata: İnsan Sesine Konan Kuş

Ali Poyrazoğlu yepyeni projesi, "Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş" Projesi ile, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturuyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:29
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Desiderata: İnsan Sesine Konan Kuş

Desiderata: İnsan Sesine Konan Kuş
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"Desiderata", 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı seyircilerle buluşacak. Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı yönetiyor hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çiziyor.

Gecede; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer alacak. Programın ışık tasarımı Taner Aydın'a ait.

Programda ; Georges Bizet'nin "Carmen" Operası'ndan bölümlerin yanı sıra; Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserler yer alıyor.

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