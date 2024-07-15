Dessers, transfer dedikoduları hakkında konuştu

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Dessers, transfer dedikoduları hakkında konuştu

Nijeryalı milli oyuncu Cyriel Dessers, hakkında çıkan transfer haberlerine rağmen İskoçya Premier Ligi ekibi Rangers'ta kalmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Dessers, Rangers formasıyla ilk sezonunda 54 maçta 22 gol kaydetti. Nijeryalı milli futbolcu, etkileyici gol istatistiğine rağmen taraftarlar tarafından eleştiriliyor.

Yunanistan Süper Ligi şampiyonu PAOK'un oyuncuyu transfer etmek için yoğun uğraş verdiği söyleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Fransa ve İtalya'dan da kulüplerin ilgilendiği İskoç basınında sürekli olarak dillendirilen dedikodular arasında.

29 yaşındaki Dessers ise önceliğinin Rangers'ta devam etmek olduğunun altını çiziyor.

Ziggo Sports Voetbal'a konuşan tecrübeli oyuncu "Burada çok mutluyum, bu yüzden kalmak istiyorum. Bir miktar ilgi var ama niyetim kalmak. Bekleyip neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

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