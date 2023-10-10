Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

KAYNAK: AA
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

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"ÇOCUK DESTEĞİ KAPSAMINDA HANELERİMİZE İLAVE DESTEK SAĞLIYORUZ"

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."

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