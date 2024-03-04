Destekçileri Trump’ın sahte fotoğraflarını yayıyor

Kaynak: Der Spiegel
Destekçileri Trump’ın sahte fotoğraflarını yayıyor
Cumhuriyetçilerin Aday Adayı olan Donald Trump’ın sosyal medyada birçok sahte fotoğrafı bulunurken bu fotoğrafların yapay zeka kullanılarak onu destekleyen vatandaşlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanı ve şimdilerde Cumhuriyetçilerin Aday Adayı olan Donald Trump’ın, sosyal medyada çok sayıda sahte fotoğrafı dolaşıyor. Fakat bu fotoğrafların, Trump’ı küçük düşürmek ya da zarar vermek için değil onu desteklemek için paylaşıldığı anlaşılıyor.

Trump destekçileri tarafından yapay zekayla hazırlanan bu fotoğraflarda, Trump siyahi vatandaşlarla ya da gençlerle bir ara gelmiş gibi gösteriliyor. Bu kapsamda, fotoğrafların Trump’ı sempatik göstermeye yönelik hazırladığı fark ediliyor.

Fotoğraflar, Trump’ın ekibiyle doğrudan bağlantısı olmayan destekçiler tarafından yayınlandı. Bu kişilerden biri olan Mark Kaye, "Ben foto muhabiri değilim, gerçekte olan şeylerin fotoğrafını çekmiyorum. Ben bir hikaye anlatıcıyım. Birisi Facebook sayfasındaki bir fotoğraf nedeniyle bir adaya veya diğerine oy veriyorsa sorun o kişidedir, resimde değil” ifadelerini kullandı.

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