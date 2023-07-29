Destici’den vergi çağrısı 'Üreticiler ÖTV’den muaf olsun'

DHA'nın haberine göre; Destici, üreticilerin finansa erişimde zorluk yaşadığını ve vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Üretim ve ihracat artırılmalı

Destici, Bursa’da gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltıda, seçimlerden önce yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model olduğunu ancak bunun devam etmediğini belirtti. Üreticilerin, sanayicilerin ve iş kurmak isteyenlerin devlet bankalarından finansman sağlayabildiklerini ancak özel bankalarda bunun imkansız olduğunu ifade etti. Destici, “Buna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Biz ekonomindeki problemlerimizi, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, destekleyerek ve üretimi, istihdamı, ihracatı artırarak çözebiliriz.” dedi.

ÖTV muafiyeti istedi

Destici, üreticilerin sırtından vergi yükünün kaldırılması için Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) tüm üreticilerin muaf tutulmasını istedi. Destici, “Başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayicilerimizin ve diğer üreticilerimizin kim ne üretiyorsa ÖTV’den muaf tutulması gerekiyor.” diye konuştu. Ayrıca bazı sektörlerde Katma Değer Vergisi’nde (KDV) indirim yapılması gerektiğini savundu.

Cari açık ve bütçe açığı sorunu

Destici, Türkiye’nin ekonomisinin iki temel sorununun cari açık ve bütçe açığı olduğunu söyledi. Cari açığın dış ticaretten kaynaklandığını ve enerji fiyatlarının yükselmesinin bu açığı artırdığını belirtti. Destici, “Şu anda da dünyada özellikle pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarının çok yükselmesi sebebiyle cari açığımız dengesizleşti. Daha önce enerji almak için 40-50 milyar dolar öderken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir parayı sırf enerji almak için ödüyoruz.” dedi. Destici, farklı enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini ve Karadeniz gazı, Gabar petrolü ve nükleer santralin devreye girmesiyle Türkiye’nin bu konuda rahatlayacağını ifade etti.

"Buna acilen çözüm bulunmalı"

Bursa'ya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye' ekonomisinde yeni bir dönemin başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model vardı. Bu yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan vazgeçildiğini düşünmüyoruz. Ama şu anda bize gelen şikayet niteliğindeki serzenişler özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin, iş kurmak isteyen kesimlerimizin finansa erişmekte büyük bir zorluk yaşadıkları yönünde. Devlet bankalarından bunu bir nebze de olsa çözebildiklerini, ama özel bankalarda bugünlerde finansa ulaşmalarının kendileri açısından adeta imkansız bir hale geldiğini söylüyorlar. Buna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bursa'da bir sanayi şehrimiz, bir üretim merkezimiz. Biz ekonomindeki problemlerimizi, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, destekleyerek ve üretimi, istihdamı, ihracatı artırarak çözebiliriz. Üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Eğer fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli. Bunun için biz özellikle Özel Tüketim Vergilerinden (ÖTV) tüm üreticilerimizin muaf tutulmasını istiyoruz. Başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayicilerimizin ve diğer üreticilerimizin kim ne üretiyorsa ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor."