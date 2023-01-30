DEÜ çalışan hekimlerden kurumlara çağrı. Zamanında eşit ücret

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) görevli hekimler Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Üniversite yöneticilerine açık çağrıda bulundu.

Hekimsen, doktorların çağrılarına yönelik resmi internet sitesinde basın açıklaması yayımlayarak, DEÜ Tıp Fakültesi taban ödeme ve teşvik ödemelerindeki gecikmeleri ve ödeme miktarları hakkındaki gerekli işlemlerin acilen başlatılması çağrısında bulundu.

Hekimsen, “DEÜ’deki meslektaşlarımız yalnız değildir”

Hekimsen açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından üniversite hastanelerine Ağustos 2022 yılından itibaren taban ödemenin yapılmasını planladığını, DEÜ Hekimlerine planlanan taban ödemenin belirsiz tarihlerde ve geç ödendiğini söyledi.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi: “Ağustos-Eylül ödemeleri Ekim ayında, Ekim, Kasım ve Aralık ödemeleri ise 2-3 gün gecikmeli olacak şekilde ödenmiştir. Asla kurum tarafından net bir ödeme tarihi tarafımıza bildirilmemiştir. Son olarak 15 Ocak’ta yatması planlanan taban ödeme ise 27 Ocak itibariyle hala ödenmemiştir.

Ve ne zaman ödeneceğine dair bir açıklama da yapılmamıştır. Tüm bu gecikmelerin kaynağı bilinmemekle beraber ilimizdeki diğer kurumlarda ödemeler zamanında yapılmıştır. Ayrıca üniversitemiz il genelindeki kurumlar içerisinde en düşük teşvik ödemesini (800-1000 TL) yapan kurumdur. Nöbet, taban ve teşvik ödemeleri de her ay gecikmeli yatırılmaktadır. Ayrıca üniversitemizde SBA ve YÖK kadroları arasında taban ve teşvik ödemelerinde fark bulunmaktadır.

Nöbet ertesi izin sebebiyle kurum inisiyatifine bağlı nöbet ücretinin kesilmesi, düşük miktardaki teşvik ödemesi ve bunların geç yatması bizleri mağdur etmektedir. Ayrıca mağduriyetimiz kesin olmayan ödeme tarihleri nedeniyle artmaktadır. Bu ay halen yatırılmayan ve ne zaman yatırılacağı belli olmayan taban ödeme de bizleri endişelendirmekte ve maddi kaybımızı büyütmektedir.”

“Adaletsizlik Giderilsin”

DEÜ hekimleri teşvik ödemelerindeki adaletsizliğin giderilmesini, diğer kurumlarda zamanında yapılan ödemelerin Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de düzenlenerek en kısa sürede hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirtti. “Ödemelerimizi zamanında almak istiyoruz” diyen hekimler, “YÖK’ten Sağlık Bakanlığı’ndan ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden resmi bir açıklama bekliyoruz” vurgusunda bulundu.

Hekimsen basın açıklamasında taban ödemelerinin yatırılma tarihleri Dokuz Eylül Hekimleri imzası ile kamuoyuyla paylaşıldı: “15 Eylül tarihinde yatması gereken taban ödeme 24 Ekim’de yatmıştır.15 Ekim’de yatması gereken taban 2 Kasım’da yatmıştır. 15 Kasım’da yatması gereken taban 18 Kasım’da yatmıştır. 15 Aralık’ta yatması gereken taban 16 Aralık’ta yatmıştır. 15 Ocak’ta yatması gereken taban 26 Ocak itibariyle henüz yatmamıştır”

DİLEKÇE ÖRNEĞİ PAYLAŞILDI

Öte yandan hekimler için bir dilekçe örneği yayınlandı.