Deutsche Bank'tan Türk tahvilleri analizi

Deutsche Bank stratejistlerine göre, Türkiye’de mart ayında yapılacak bir faiz artırımı, ülke tahvilleri için “toplam getiri perspektifinden önemli bir alım sinyali olacak.”

Christian Wietoska’nın da aralarında bulunduğu stratejistlerin bir raporunda, “3 yıl vadeli tahvillerin son dönemde 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin üzerine çıkması, bu tahviller için bir başka güçlü argüman” dedi.

Stratejistler, para birimi üzerindeki baskıyı değerlendirmek için muhtemelen biraz daha bekleyip göreceklerini vurgulasa da, “Yapısal olarak iyimser olmadan önce kesinlikle mayıs ayında enflasyondaki olası zirveye kadar beklemeyiz” ifadelerini kullandı.

Stratejistler TL cinsi tahvillerin risk-getiri perspektifinden gözle görülür şekilde iyileştiğini belirtti.

Raporda “Getiri eğrisindeki daha kısa vadeli tahviller cazip görünüyor” değerlendirmesinde bulunuldu.