Dev AVM iflas etti. Yerine lüks apartmanlar yapılacak

Yeniakit'in haberine göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas kararı almasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu. Son iflas haberi bir alışveriş merkezinden geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yer alan ve alışveriş merkezi ile garaj olarak kullanılan University Square iflas başvurusunda bulundu.

Son dönemde alışveriş merkezi statüsünü adeta yitiren bir nokta olan University Square'in kendi isteğiyle gönüllü bir şekilde iflas başvurusunda bulunması sürpriz olmadı.

Alışveriş Merkezi sahibi, bulunan binayı yıkıp yerine 200 adet daire yapmayı planlıyor.