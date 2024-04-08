Dev banka altında yeni rekor için tarih verdi. Yatırım yapacaklar dikkat

Kaynak: mynet
Dev banka altında yeni rekor için tarih verdi. Yatırım yapacaklar dikkat
Altının onsu haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın 2.354 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Altının gramı ve onsu yeni rekorlar kırarken, bankalarda altına ilişkin fiyat tahminlerini yükseltiyor. Bugün sabah saatlerinde ons altın 2.354 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırarken, gram altın da bu yükselişten etkilenerek yeni bir seviyeye imza attı.
Ons altının 4 saatlik grafiği:

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Gram altın bugün, onsun yükselişi ve dolar/TL’nin sınırlı yükselişinin etkisiyle resmi rakamlarda 2.419 TL’ye kadar yükselerek rekor kırdı.
Gram altının 4 saatlik grafiği

gram8nisangr.jpgKapalıçarşı'da fiyatlar ise resmi rakamlara göre farklılık gösterebiliyor.
İŞTE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 2.508
Çeyrek altın: 4.409
Cumhuriyet altın: 16.491 TL’den satılıyor.

altinres.jpgAltının yönünü belirleyen faktörler arasında yer alan dolar endeksin, bu hafta kritik veriler bekliyor. Bu hafta ABD tarafında ABD enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek olan bu veri dolar tarafını etkileyeceğinden dolayı altın tarafında da hareketlilik oluşturabilir.

dolarresim2ni.jpgUBS’DEN ALTIN TAHMİNİ
Altın fiyatları peş peşe rekor kırarken, İsviçreli dev banka UBS de altın fiyatları tahminini revize ettiğini açıkladı.
UBS ons altın için Haziran, 2024 sonu ve 2025 Mart sonu fiyat tahminlerini 250'şer dolar yükseltme kararı aldı.

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Söz konusu açıklamaya göre Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons olarak belirledi.

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