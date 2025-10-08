ABD ekonomisine ilişkin endişelerin artması altın fiyatlarının bir süredir artmasına neden oldu. Günlerdir süren artış ile altının ons fiyatı 4 bin doların üstünü görerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki artışı FED’in faiz indirimi beklentisi de tetikledi.

Piyasalardaki büyük dalgalanma ile ilgili Goldman Sachs’tan açıklama geldi. ABD’li yatırım bankasının Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altın fiyatlarındaki artışın bir ‘uyarı işareti’ olduğunu söyledi.

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını söyledi.

Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.