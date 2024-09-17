Dev bankadan altın tahmini 17-09-2024

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev bankadan altın tahmini 17-09-2024

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs, altın fiyatı tahminini paylaştı.

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs, yayımladığı notta, ons altın fiyatının 2025’in başında 2700 doları göreceği öngörüsünü açıklamıştı.

Altın fiyatları hakkında pozitif görüşünü tekrarlayan kurum, merkez bankalarının güçlü talebine ve Fed'in bu haftaki politika toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerine vurgu yaptı.

Analist Lina Thomas ve Daan Struyven’nin yayımladığı notta, “Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, uzun altın ticareti tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 dolar fiyat hedefimizi yineliyoruz” değerlendirilmesinde bulundu.

Yatırımcılar, ABD merkez bankasının bu hafta gevşeme döngüsünü yarım puanlık bir indirimle mi yoksa Goldman Sachs'ın öngördüğü gibi 25 baz puanlık bir indirimle mi başlatacağı konusunda bölünmüş durumda.

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