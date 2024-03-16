Dev bankadan flaş açıklama. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hızla kötüleşiyor

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada TCMB'nin temel döviz pozisyonu (takasın ikinci ayağını oluşturan net döviz varlığı) 14 mart itibarıyla 6 milyar ABD doları gerileyerek 69,7 milyar ABD dolarına gerilediği vurgulandı.

Goldman Sachs iç karartıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Brüt döviz varlıklarındaki düşüş 2,2 milyar ABD Doları ile 127,8 milyar ABD Doları arasında daha sınırlı kalırken, 14 Mart itibarıyla döviz yükümlülükleri 0,8 milyar ABD Doları ile 119,4 milyar ABD Doları'na geriledi.

Böylece TCMB'nin temel döviz pozisyonundaki ciddi bozulma açıklanmış oldu.

Yılbaşından bu yana TCMB'nin temel döviz pozisyonu 24 milyar ABD Doları kötüleşmiş olup, Mayıs 2023'teki dip seviyesinden 2023 yılına kadar kaydettiği 33 milyar ABD Doları tutarındaki iyileşmenin büyük bir kısmı geri alınmış oldu.

Bu, cari hesabın yılbaşından bu yana (tahminlerimize göre) 5 milyar ABD Doları açık vermesine rağmen, Ocak-23'teki 20 bin ABD Doları'na yakın açıktan keskin bir iyileşme beklendiğinden çok daha iyi olmasına ve rezervlerdeki kaybın açıklanmamasına rağmen böyledir. . Bunun yerine, rezervlerin tükenmesi, muhtemelen birden fazla faktörün etken olduğu sermaye akışları tarafından yönlendiriliyor. Portföy akışları geçtiğimiz hafta hisselerden 292,9 milyon ABD Doları çıkış ve yerel borçlardan 259,5 milyon ABD Doları çıkışla negatife dönse de önceki haftalarda giriş vardı ve bu durumu açıklayan şey portföy akışları değil, rezerv kayıpları."