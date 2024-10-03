Dev bankadan TL değerlendirmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Dev bankadan TL değerlendirmesi

İsviçreli banka UBS, TL varlıklarına yönelik değerlendirme bulundu.

UBS tarafından yayımlanan bir notta, yakın vadede risk-kazanç görünümü daha az cazip algılandığından, Türk Lirası'nı ABD dolarına karşı uzun pozisyona alma önerilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

2 Ekim tarihli notta, enflasyonun düşüşü, sıkı para politikası, mali kısıtlama belirtileri ve cari dengede fazla, son bir ayda Türk lirası’nda carry trade’i desteklediği aktarıldı.

Yaklaşık yüzde 12'lik potansiyel toplam getiri ile yakın vadede daha az cazip bir risk-kazanç gördüğünü söyleyen UBS, mevcut pozisyonları olan yatırımcılara kâr elde etmelerini önerdiklerini belirtti.

Diğer yandan paylaşılan notta, Türkiye'deki politikaların evrimini ve makroekonomik dengesizliklerin ele alınmasındaki ilerlemeyi izlemeye devam edeceklerine yer verildi.

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