Dev biyoteknoloji şirketi iflas etti. Artık o koku sadece burnunuzda tütecek

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Amyris, şirketten toplu satış yapmaya başlamıştı ancak kötü gidişatı değiştiremedi. Dünyaca ünlü koku şirketi iflas başvurusunda bulundu.

Dev biyoteknoloji şirketi iflas etti. Artık o koku sadece burnunuzda tütecek

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Amyris, bu haberin ardından şirketin hisseleri perşembe gününün ilk işlem saatlerinden itibaren yüzde 70 oranında düştü.

investopedia.com sitesinde paylaşılan haberde; "Şirket, Bölüm 11 dosyasında varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında ve borçları 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında tahmin etti." ifadeleri kullanıldı.

193 MİLYON NET ZARAR VAR

Geçen ay şirket, zararları arttıkça Amyris'in mali durumunu iyileştirmeye yönelik bir dönüşüm planı yürütmek üzere PricewaterhouseCoopers (PwC) ile anlaştı.

Amyris, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 107.3 milyon dolarlık net zarardan %80 artışla 193.3 milyon dolar net zarar bildirdi.

Bu yılın şubat ayında, koku ve güzellik şirketi Givaudan, Amyris'ten önemli bir kozmetik içerik portföyü satın aldı. Satın alma, Givaudan'ın 2022'deki sonuçlarına proforma olarak yaklaşık 30 milyon dolarlık artımlı satışı temsil edecekti.

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