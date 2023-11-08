Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası yöntemiyle 2,5 milyar dolarlık dev bir borçlanmaya imza attı. Faiz oranı açıklanana göre yüzde 8,5...Faizi ve getiriyi duyan araplar işte o sertifikayı kapıştı, yüzde 50'ye yakın bir bölümünü aldı.