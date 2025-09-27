Dev dalgalar sahili dövüyor

Kaynak: İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde saatte 30 km hıza ulaşan fırtına, 5 metrelik dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar istinat duvarlarını aşarken, balıkçılar teknelerini korumak için önlem aldı.

Düzce’nin Karadeniz’e kıyı ilçesi Akçakoca’da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 30 kilometre hıza ulaşan rüzgar, denizde dalga boyunun 5 metreye çıkmasına neden oldu. Şiddetli dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşarak sahili dövdü.

aw547100-01.jpg

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Limanda demirli teknelerin halatlarını güçlendiren balıkçılar, olası zararlara karşı tedbir aldı. Kent merkezinde ise fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar, bayraklar ve tabelalar sallandı.

aw547100-02.jpg

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bölgede bir süre daha etkili olabileceğini belirtti. Sahil şeridinde maddi hasar oluşmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Akçakoca Belediyesi, kıyı bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırdı ve vatandaşlardan dalgalı alanlardan uzak durmalarını istedi. Fırtınanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor.

aw547100-03.jpg

aw547100-04.jpg

aw547100-05.jpg

