Dev dalgalar sahili dövüyor

Düzce’nin Karadeniz’e kıyı ilçesi Akçakoca’da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 30 kilometre hıza ulaşan rüzgar, denizde dalga boyunun 5 metreye çıkmasına neden oldu. Şiddetli dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşarak sahili dövdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Limanda demirli teknelerin halatlarını güçlendiren balıkçılar, olası zararlara karşı tedbir aldı. Kent merkezinde ise fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar, bayraklar ve tabelalar sallandı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bölgede bir süre daha etkili olabileceğini belirtti. Sahil şeridinde maddi hasar oluşmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Akçakoca Belediyesi, kıyı bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırdı ve vatandaşlardan dalgalı alanlardan uzak durmalarını istedi. Fırtınanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor.