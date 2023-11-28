Dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 gencin son anları ortaya çıktı

Olay, ilçedeki liman mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen 18-20 yaş arasında isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gençlerin, Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık (16) olduğu belirlendi. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

İŞTE SON GÖRÜNTÜLERİ

Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, ikinci günü sabah erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Aramalara, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri katıldı. 40 kişilik ekip tarafından sürdürülen aramalarda, dalgıçlar bölgede tarama faaliyetinde bulunuyor.



Öte yandan liseli gençlerin, dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer alan bayrak direği altındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı. Görüntüde liseli gençlerin bayrak direği dibinde durduğu görülüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık’ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kıyıda bekleyişini sürdüren Uğurcan Korkmaz'ın babası Kamil Korkmaz ile görüşen Vali Yıldırım, ardından açıklama yaptı.

Üzgün olduklarını söyleyen Vali Yıldırım, "Ne söylesek boş; iki evladımız dün okula gelmediler bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışarıdan vuran dalgalar ile liman içerisine düştüğünü görenler var. Kurtarma çabası içerisine girenler de olmuş. Hakikaten çok üzgünüm. Ama şu anda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünkü hava koşullarının ve deniz dalgalarının hiç de uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilme, kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Ekiplerimiz ile denize düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz” dedi.

“TARAMALAR DEVAM EDİYOR”

Dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiğini belirten Vali Yıldırım, "Bildiği gibi hırçın dalgalar zaman zaman bu şekilde arama kurtarmayı zorlaştırıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taramalar devam ediyor. Aileler tabi ki de hüzünlü bir bekleyiş içerisinde. Hepimiz çok üzgünüz. Dileyelim ki bir daha böyle olmasın. Lütfen vatandaşlarımız, gençlerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atabilecek, fotoğraf çekme, gezme, manzara seyretme gibi durumlarda da kendilerini lütfen korusunlar. Dünkü hava şartlarını hepimiz yaşadık. Hakikaten hem deniz hem hava hem de rüzgar hırçındı. Bundan kendimizi korumamız gerekiyor” diye konuştu.