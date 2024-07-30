Dev dalgaların arasında denize girdi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA
Dev dalgaların arasında denize girdi boğulmaktan son anda kurtarıldı

İstanbul'da riskli bölgede denize girdi, ölümle burun buruna geldi: Cankurtaranlar zamanla yarıştı

Bu denize girdi ölümden döndü

İstanbul'da Karadeniz'in dev dalgaları karara vururken, denize giren bir kişi boğulmaktan son anda cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aşırı dalgalı olan bölgede denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan cankurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkartılan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

CAN SİMİDİ ATTILAR

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy Plajı'nda fazla dalgalı olduğu için riskli olduğu belirtilen alanda denize giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya hemen müdahale etti. Güvenlik önlemi alarak denize giren cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı can simidiyle sahile çıkartıldı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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