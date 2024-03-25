Dev elektronik şirketi yüzlerce kişiyi çıkarıyor. Bir zamanlar fırtına estiriyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Dev elektronik şirketi yüzlerce kişiyi çıkarıyor. Bir zamanlar fırtına estiriyordu
İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, siparişlerin azalması nedeniyle İsveç'te 1200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Dünya telekomünikasyon devlerinden Ericsson, kritik olan yatırımları sürdürürken, küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacağı belirtildi.

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin 2024 boyunca devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Süregelen küresel girişimlerin bir parçası olarak Ericsson, İsveç'te yaklaşık 1200 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, 2024’te zor bir mobil ağ pazarı ve müşterilerin temkinli davranması nedeniyle sipariş hacimlerinde daha fazla düşüş beklendiği de belirtildi.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 1400 çalışanın işine son verilmişti.

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