Dev et markası iflasın eşiğinde! 3 harfli marketlere de tedarik ediyordu!

Son dönemde pek çok şirketin iflasın eşiğine geldiği ve konkordato ilan ettiğine yönelik haberler geliyordu. Son olarak konkordato ilan eden firmalara bir yenisi ekledi. Çok sayıda markete de ürün tedarik eden et üreticilerinden Erşan Et'in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Bilecik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini açıkladı. 8 Ağustos tarihli geçici mühlet kararı ile 3 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

3 ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonrasında firmanın konkordato sürecine dair karar verilecek. Önümüzdeki üç ay boyunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, firmanın konkordato sürecine ilişkin nihai karar verilecek.