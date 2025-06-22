Dev fabrikada işçi kıyımı! Maaşa zam işe son....

Kimya fabirkasında işçi kıyımı yaşandı. Yapılan yüksek zammın ardından 45 çalışan işten çıkarıldı.

YÜZDE 92 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay, Petrol-İş Sendikası’na bağlı Pulver Kimya, Elastron ve Conta fabrikalarında yaklaşık 1.300 işçiyi kapsayan grev ilk gününde sona ermiş; taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı.

Bu kapsamda saatlik ücretlere %92 zam yapılmış, ayrıca işçilere yılda 4 maaş ikramiye ödenmesi taahhüt edilmişti.

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SÖZLEŞMENİN ARDINDAN İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Ancak zamlı sözleşmeden sadece birkaç hafta sonra Pulver Kimya’da 45 işçinin iş akdi feshedildi. Fabrikada toplamda 470 çalışanın bulunduğu göz önüne alındığında, bu sayı kayda değer bir orana denk geliyor. Haziran ayı itibarıyla başlatılan işten çıkarmaların fabrikadaki gelecek beklentilerini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

"ÇALIŞMA BARIŞI ZEDELENİR"

Petrol-İş Sendikası yetkilileri, sözleşmenin çalışan haklarını belirli ölçüde garanti altına aldığını vurgularken, işten çıkarmaların sürme ihtimalinin endişe verici olduğunu bildirdi. Sendika temsilcileri, işverenin bu tutumunun çalışma barışını zedeleyebileceği uyarısında bulundu ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.