Dev fare insanların üzerine atladı. İnsanlar kaçacak delik aradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev fare insanların üzerine atladı. İnsanlar kaçacak delik aradı

Edirne'de, sokak ortasındaki bir fare yoldan geçen insanların üzerine atladı. Kedi ve köpekler ise fareyi görmezden geldi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine fırlayan ve adeta onları kovalayan fare korku saçtı. Sokaktan geçen kedi ve köpeğin kaldırımda dolaşan fareyi fark edince bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi.

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O esnada yolda geçen vatandaşlar 2fareyi görünce kaçarcasına bölgeden uzaklaştı. Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Ciğerci esnafı Kazım Ede, bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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