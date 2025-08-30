Dev firma iflas bayrağını çekti! Türkiye’nin önde gelen markasıydı

Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar, sanayi üretimini de zora sokarken, ülkede son dönemde konkordato furyası esmeye başladı. İzmir’de ise 2024 yılında en az 76 şirketin konkordato başvurusu kabul edildi. Tekstilden sanayiye, ticaretten birçok alana kadar çeşitli işletmeler konkordato ilan etmeye devam ediyor.

İzmir'in önde gelen şirketleri geçtiğimiz günlerde peş peşe konkordato başvurusunda bulunurken, tıbbi malzeme üretiminde hizmet veren Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından Türkiye'nin önemli sülfür üreticilerinden kimya firması Brimstone Kimya ve şirket sahibi Efe Münip Nurdoğdu hakkında da verilen geçici mühlet kararı uzatıldı. Kararın gerekçesi ise geçici mühlet kararı sürecindeki tahkikatta hüküm vermeye elverişli olacak şekilde sonuç çıkartılmaması oldu.

Aliağa'da kurulu bulunan fabrikada kauçuk, lastik ve tarım sektörlerine yönelik mikronize sülfür üretim yapılıyor.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararında "Mahkememizce 09/04/2025 tarihli 1 nolu ara kararı ile tesis edilen ve 24/03/2025 tarihinden itibaren geçerli olan geçici mühlet kararı sürecindeki tahkikatta hüküm vermeye elverişli olacak şekilde sonuç çıkartılamadığından geçici mühletin zorunlu olarak takdiren bir ay süre ile UZATILMASINA, Konkordato komiserlerinin görevlerinin DEVAMINA, Mahkememizin 09/04/2025 tarihli ara kararı ile tesis edilen ihtiyati tedbirlerin DEVAMINA" karar verilmiş olup, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/3 maddesi gereğince ilan olunur." ifadeleri yer aldı.