Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak

Hindistan merkezli GO AİR Havayolları iflas başvurusunu resmen yaptı. İflas onaylanırsa binlerce çalışan işsiz kalacak. Firma 2017 yılında bağlı olduğu ülkede rekor kırmıştı. Firmanın iflası herkesi şaşırttı.

Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, küresel kriz dünya genelindeki tüm ülkelerde hissediliyor. Krizin en çok vurduğu kıta ise Avrupa kıtası. Türkiye'de de ekonomik krizin etkileriyle iflas eden firmalar oldu. Söz konusu iflaslarla işsiz kalan insanlar var.

Dünya genelindeki iflas sayısı ise hayli fazla. Ekonomik krizi tetikleyen en önemli unsur olarak pandemi gösteriliyor. Koronavirüs pandemisi dünya ekonomisini sarstı. Küresel dengelerin değişmesi ve tedarik zincirinin kırılmasından firmalar olumsuz etkilendi.

Ekonomiyi çok etkileyen bir diğer unsur ise Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya ve Ukrayna'nın uzun süredir devam eden savaşıyla dünya genelinde enerji maliyetleri yükseldi. Rusya'nın doğalgaz fiyatlarına zam yapması sanayi üreticisini zor durumda bıraktı.

Küresel iflasların çok görülmesinin bir nedeni de bu. Türkiye ekonomisi bu süreçte zorluklar yaşadı. Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla istihdamda düşüşler oldu. İflaslar ise Türkiye'de dünyaya kıyasla daha az görüldü.

Türk sanayicisi yaptığı ihracatla bu dönemde önemli işlere imza attı. Son olarak görülen iflas ise bir havayolu şirketinden geldi. Söz konusu havayolu şirketi ekonomik gerekçelerle iflasını duyurdu.

Hindistan merkezli GO AİR Havayolları iflas başvurusunu resmen yaptı. Bu iflasın onaylanması durumunda binlerce çalışan işsiz kalacak. Bu firma 2017 yılında bağlı olduğu ülkede rekor kırmıştı. 6 yıl önce rekor kıran firmanın iflası herkesi şaşırttı.

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