Dev firmaların bacasından çıkan dumanlar korkuttu

Kaynak: İHA
Dev firmaların bacasından çıkan dumanlar korkuttu
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üretim faaliyeti gerçekleştiren iki büyük firmanın birinin bacasından turuncu, diğerinden ise simsiyah duman salındı. Görenler bu durumdan endişe duydu.

Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait bir fabrikanın bacasından turuncu duman yükseldi. Çevredeki vatandaşların merak içerisinde izleyip videoya aldığı görüntülerde vatandaşın birinin "Bir fabrikadan değişik bir duman çıkıyor şu anda, asit olabilir" dediği görüldü.

Öte yandan başka bir olayda Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasının fabrikasında bacadan çıkan siyah dumanlar da endişeye neden oldu.

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Konuyla alakalı açıklamada bulunan Dilovası Ekoloji Ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dün o facia yaşandı. Havaya turuncu renkte kimyasal madde sızdı. Bu uçucu bir madde, canlılara da zarar vermiştir. Burada yüzlerce kimyasal tank var. Haddaneler ile içe geçmiş durumdalar. Şu an beyaz dumanlar var ama bunlar siyah duman da atıyor. Biz bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Her iki durumla alakalı Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme başlattığı öğrenildi.

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