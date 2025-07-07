Dev gemi icradan satılacak. Borç nedeniyle haczedilmişti

Ordu’da bir borç nedeniyle haczedilen Jetmax 5 adlı yük gemisi, icra yoluyla satışa sunuldu. 1984 yılında Almanya’da inşa edilen gemi, 19 milyon 558 bin TL muhammen bedelle alıcı bekliyor. Elektronik satış işlemleri, esatis.uyap.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Dosya numarası 2024/4011 ESAS olan icra takibindeki gemi, Vanuatu bayraklı ve YIWZ3 çağrı işaretine sahip.Geminin Teknik ÖzellikleriJetmax 5, General Cargo tipi bir yük gemisi. 82,29 metre tam boya, 11,30 metre genişliğe ve 5,40 metre derinliğe sahip. Taşıma kapasitesi 2.549 ton, gross tonajı 1.559, net tonajı ise 780 ton.

Tek ambarlı yapısıyla dikkat çeken geminin ambar ölçüleri 49,80 x 9,00 x 6,25 metre. Ana makine gücü 441 kW olan gemi, yüklü halde 8,8 knot hıza ulaşabiliyor. Pontoon tip 5x4 ambar kapağına sahip.Satış Süreci ve Takvimİcra satışında iki ayrı elektronik artırma düzenlenecek. İlk artırma 15 Ekim 2025’te saat 11:00’de başlayıp, 22 Ekim’de sona erecek. Satış gerçekleşmezse, ikinci artırma 12-19 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İlgilenenler, geminin durumu ve teknik detaylarını içeren bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr üzerinden erişebilir.Geminin Geçmişi ve DurumuPortvila limanına kayıtlı Jetmax 5, 1984’ten beri yük taşımacılığında kullanılıyor. Gemi, sağlam yapısıyla bilinse de borç nedeniyle haczedildi. İcradan satış, alıcılar için uygun fiyatlı bir fırsat sunabilir.