Dev gemi karaya oturdu

Kaynak: İHA
Dev gemi karaya oturdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limana yanaşmaya çalışan Singapur bandıralı ‘Mildret' isimli yük gemisi karaya oturdu.

Uruguay'dan yüklediği 85 bin ton demir cevherini fabrikaya boşaltmak için limana yanaşmaya çalışan Singapur bayraklı yük gemisi giriş esnasında karaya saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine ilk müdahale kılavuz gemiler tarafından yapıldı. Ancak gemi bulunduğu yerden çıkarılamadı. Ereğli Liman Başkanlığı olayın ardından limana yeni yük gemisi girişlerini geçici olarak durdurdu.

Olay yerine dalgıç ekibi çağırılırken dron yardımıyla görüntülü inceleme başlatıldı. Geminin kurtarılmasına yönelik çalışmalar, dalgıçların yapacağı inceleme ve tespitlerin ardından devam edecek.

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