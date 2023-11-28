Dev göktaşının dünyaya çarpacağı tarih belli oldu. Bir bu eksikti

Son yıllarda küresel birçok felaketle mücadele etmek zorunda kalan insanlık yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

Science Alert'e göre, dünyaya doğru ilerleyen 500 metrelik bir göktaşının ne zaman çarpabileceği hakkında çalışmalar yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili tahminler oluşturmaya çalışan bilim insanları Gezegen Savunma Konferansı’nda 2036 yılında çarpışma olabileceğini belirttiler.

2023 PDC adı verilen göktaşının atmosferi aşarak dünyaya çarpabileceği belirtilirken, bu felakete hazırlanabilmek için 12,5 yılımız olduğunu söylediler.

Çarpmayla ilgili tahminlerde bulunan bilim insanları, göktaşının dünyaya çarpması durumunda, dokuz kilometre çapında ve neredeyse bir kilometre derinliğinde bir krater oluşturabileceğini açıkladılar.

Böyle bir çarpışmadan kaynaklanan püskürme sebebiyle, atmosferimize büyük miktarda ısı yayacağı ve bu daha sonra Dünya'ya yağacak ve yangın fırtınalarına neden olabileceği de belirtildi.

Bilim insanları ayrıca, göktaşının okyanusa düşmesi durumunda ise devasa dalgaların yaşanabileceğini ve dünya liderlerinin bu durum karşısında önlem alması gerektiğini de bildirdiler.

DÜNYA’YA DEV BİR GÖKTAŞI DÜŞERSE NE OLUR?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını sıklıkla duyurmaktadır. Peki dev bir göktaşı Dünya'ya düşerse ne olur?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı. Hazırlanan raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı ile ilgiler bilgiler bildirildi.

Göktaşının çapı 1 ila 10 metre arasında olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebilir. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilmektedir. Maddi zararlar, cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

Göktaşının çapı 10 ile 25 metre arasında olursa: Göktaşı düştüğü yerde 10’larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

Göktaşının çapı 25 ile 100 metre arasında olursa: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar yaratabilir.

Göktaşının çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. On binlerce ölüm olabilir.

Daha büyük göktaşları çarparsa: Gerekli önlemler alınırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebilir.