Dev göktaşının dünyaya çarpacağı tarih belli oldu. Bir bu eksikti

Bilim adamları, dünyaya doğru ilerleyen ve yeni keşfedilen bir göktaşının yakın gelecekte dünyaya çarpabileceğini tahmin etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dev göktaşının dünyaya çarpacağı tarih belli oldu. Bir bu eksikti

Son yıllarda küresel birçok felaketle mücadele etmek zorunda kalan insanlık yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

Science Alert'e göre, dünyaya doğru ilerleyen 500 metrelik bir göktaşının ne zaman çarpabileceği hakkında çalışmalar yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili tahminler oluşturmaya çalışan bilim insanları Gezegen Savunma Konferansı’nda 2036 yılında çarpışma olabileceğini belirttiler.

2023 PDC adı verilen göktaşının atmosferi aşarak dünyaya çarpabileceği belirtilirken, bu felakete hazırlanabilmek için 12,5 yılımız olduğunu söylediler.

Çarpmayla ilgili tahminlerde bulunan bilim insanları, göktaşının dünyaya çarpması durumunda, dokuz kilometre çapında ve neredeyse bir kilometre derinliğinde bir krater oluşturabileceğini açıkladılar.

Böyle bir çarpışmadan kaynaklanan püskürme sebebiyle, atmosferimize büyük miktarda ısı yayacağı ve bu daha sonra Dünya'ya yağacak ve yangın fırtınalarına neden olabileceği de belirtildi.

Bilim insanları ayrıca, göktaşının okyanusa düşmesi durumunda ise devasa dalgaların yaşanabileceğini ve dünya liderlerinin bu durum karşısında önlem alması gerektiğini de bildirdiler.

DÜNYA’YA DEV BİR GÖKTAŞI DÜŞERSE NE OLUR?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını sıklıkla duyurmaktadır. Peki dev bir göktaşı Dünya'ya düşerse ne olur?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı. Hazırlanan raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı ile ilgiler bilgiler bildirildi.

Göktaşının çapı 1 ila 10 metre arasında olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebilir. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilmektedir. Maddi zararlar, cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

Göktaşının çapı 10 ile 25 metre arasında olursa: Göktaşı düştüğü yerde 10’larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

Göktaşının çapı 25 ile 100 metre arasında olursa: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar yaratabilir.

Göktaşının çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. On binlerce ölüm olabilir.

Daha büyük göktaşları çarparsa: Gerekli önlemler alınırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebilir.

asteroid-900x506.jpg

asteroid-earth-900x506.jpg

screenshot-1-002.png

screenshot-2-002.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı Sağlık
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar Magazin
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme Magazin
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar Gündem
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi Spor
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi Gündem
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi
Huzur uygulamasında 5 gözaltı Gündem
Huzur uygulamasında 5 gözaltı