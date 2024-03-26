Dev GSM şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: Halk TV
Dev GSM şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Vodafone Almanya'nın, önümüzdeki 2 yıl içinde 400 milyon avro tasarruf sağlamak amacıyla 2 bin çalışanı çıkaracağı iddia edildi

Vodafone Almanya, önümüzdeki 2 yıl içinde 400 milyon avro tasarruf sağlamak amacıyla bir program başlatıyor. 2 bin çalışanı etkileyecek olan program, maliyetleri azaltmayı ve işlerin otomasyona geçirilmesini içeriyor. Şirketin Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.

Vodafone, Almanya'daki tasarruf programıyla gelecek iki yıl içinde maliyetleri yaklaşık 400 milyon avro azaltmayı hedefliyor. Yöneticiler, uygulanacak programın sonucunda 2 bin çalışanının etkileneceğini duyurdu.

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Vodafone Almanya tarafından yapılan açıklamada, şirketin daha verimli olmak için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

SWİSSCOM, VODAFONE ITALİA'NIN PEŞİNDE

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İsviçre'de çeşitli telekomünikasyon ve internet hizmetleri sunan bir iletişim şirketi olan Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar euro karşılığında satın alma planlarını duyurmuştu.

Şirket, bu işlemi İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştirerek gerçekleştireceğini belirtti. Anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

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