Dev havayolu şirketi için yolun sonu! Yargıtay iflası onayladı

Atlasglobal Havacılık A.Ş., Türkiye havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyordu. Ancak, 2021 yılı Haziran ayında iflasını açıklamasının ardından, şirketin geleceği hukuki süreçlere bağlı hale geldi.

Yargıtay'ın son kararıyla, şirketin iflas süreci kesinleşti. İlk olarak Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, üst mahkeme tarafından yönetim kurulu kararı olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Ancak, sonraki incelemelerde gerekli belgelerin tamamlandığı ve iflas kararının yerinde olduğu sonucuna varıldı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, tüm delilleri değerlendirerek iflas kararını onayladı ve bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne iletilmesine karar verdi.