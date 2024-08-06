Dev havayolu şirketi için yolun sonu! Yargıtay iflası onayladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev havayolu şirketi için yolun sonu! Yargıtay iflası onayladı

Türkiye havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerinden ve sektörde lider konumda bulunan şirket, 2021 yılı Haziran ayında iflas ettiğini duyurdu. Bunun üzerine yapılan yasal süreçler sonucunda, Yargıtay'ın şirketin iflasına ilişkin kararı onadığı bildirildi.

Atlasglobal Havacılık A.Ş., Türkiye havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyordu. Ancak, 2021 yılı Haziran ayında iflasını açıklamasının ardından, şirketin geleceği hukuki süreçlere bağlı hale geldi.

atlasglobal.jpg

Yargıtay'ın son kararıyla, şirketin iflas süreci kesinleşti. İlk olarak Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, üst mahkeme tarafından yönetim kurulu kararı olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Ancak, sonraki incelemelerde gerekli belgelerin tamamlandığı ve iflas kararının yerinde olduğu sonucuna varıldı.

atlas-global-neden-kapandi-iflas-mi-etti.jpg

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, tüm delilleri değerlendirerek iflas kararını onayladı ve bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne iletilmesine karar verdi.

İlgili Haberler
322 yıllık bira devi iflas etti! Köklü fabrika krizle sarsıldı
Korku evinde yangın! İki kadın sandalyeye bağlı şekilde can verdi
İsrail Savunma Kuvvetleri duyurdu: Hizbullah Komutanı Cemaleddin Cevad öldürüldü!
Dünya markası 80 şubesiyle birlikte battı
Yurt dışından gelen paketlerde vergi oranları artırıldı. Karar Resmi Gazete'de
Emekliler dikkat! O ilde yaşayanlara 2 bin 100 TL destek yatırıldı
Konut kredisi faizleri değişti. Hangi banka yüzde kaç faiz uyguluyor
Trump'tan flaş iddia: 'İran bu gece İsrail'i vuracak'
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Olimpiyat Rekoru kırdı Yusuf Dikeç pozu verdi. Duplantis'ten tarihi atlayışlar
Son Haberler
Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1'i ağır 3 yaralı Yerel Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1'i ağır 3 yaralı
Aksaray'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Aksaray'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Katalog suçlar nelerdir? Keşfet
Katalog suçlar nelerdir?
322 yıllık bira devi iflas etti! Köklü fabrika krizle sarsıldı Ekonomi
322 yıllık bira devi iflas etti! Köklü fabrika krizle sarsıldı
Instagram'ın kapanmasına isyan etti: "Su içmek gibi bir ihtiyacım" Keşfet
Instagram'ın kapanmasına isyan etti: "Su içmek gibi bir ihtiyacım"