Dev holdingin adı değişti. Borsada işlem görüyor

Borsanın dev holdinglerinden İttifak Holding (ITTFH) isim değişikliğine gitti. Holding bundan sonra yeni adıyla hayatına devam edecek. İşte İttifak Holding ortaklık yapısı ve holdingin bünyesinde barındırdığı şirketler.

Dev holdingin adı değişti. Borsada işlem görüyor

Paraajası'ndan Feriha Bahçuvan'ın haberine göre, borsanın dev holdinglerinden İttifak Holding (ITTFH) adını değiştirdi. Holding bundan sonra LORAS HOLDİNG olarak anılacak.

İşte eski İttifak yeni Loras Holding bünyesinde bulunan şirketler:

Holdingin yüzde 10.09'u Adnan Çolak'a ait. Diğer büyük ortak ise yüzde 2.68 ile Noya Çelik Sanayi. Bu 2 ortağın toplam oy oranı yüzde 12.77 olsa da toplam oy oranı 29.07.

Holdingin bünyesinde borsa yatırımcısının da yakından tanıdığı birçok şirket var:

Bunlar arasında, Adese Gayrimenkul, Seha İnşaat, Selva Gıda, İmaş Makina, Belya Turizm, Selva İç Dış Ticaret, Kule Yönetim ve Org, Selet Entetgre Et, Seleks İç Dış Tic, 1M İnşaat, İttifak İnşaat, Adese Gay Seha İnşaat, Big Power Elektrik, İrent Oto Kiralama sayılabilir.

BORSA AÇIKLAMASI

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan "Loras Holding A.Ş."

09.10. 2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

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