Dev ilaç firması binlerce kişiyi işten çıkaracak. Çalışanların hepsi diken üstünde

İlaç ve kimya şirketi Bayer bir açıklama yaparak yeni kararlar alınacağını duyurdu. Bayer, şirketin geleceği için işten çıkarmalar yapılacağını açıkladı.

Şirket sayı vermezken Alman basınında yer alan bilgilerde ise binlerce kişinin işten çıkarılabileceği belirtildi.

Böylelikle şirketin iş gücünün azalacağı vurgulandı. İlaç firması Bayer’in Almanya’da 22 bin çalışanı bulunurken dünyada ise 100 binin üzerinde çalışanı var.

Gelecek aylarda işten çıkarmaların başlayacağı bildirildi. İşten çıkarılanlar kıdem tazminatları da verilecek.

Öte yandan Bayer'in piyasa değeri bir yılda yüzde 40’tan fazla düşerek 32,3 milyar Euroya geriledi.

BAYER HAKKINDA

Alman merkezli Bayer 1863’te Friedrich Bayer adlı bir tüccar ve Johann Friedrich Weskott adlı bir boya ustası tarafından kuruldu.

Bayer’in genel merkezi Leverkusen’de bulunuyor.