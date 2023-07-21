Dev ilaç firmasının binası yıkıldı. İlaç tedariğinde kriz

ABD hastanelerine büyük miktarda tedarik eden Pfizer firmasının binası, Kuzey Carolina’yı vuran büyük fırtınadan etkilendi. Güçlü kasırgadan sonra ciddi şekilde hasar alan binada üretim yapılamıyor.

Pfizer yönetimi, bölgedeki büyük üretim kompleksinin öğlenden kısa bir süre sonra Rocky Mount yakınlarındaki kasırga nedeniyle hasar gördüğünü doğruladı. Herhangi bir yaralanma ise görülmedi. Daha sonra yapılan şirket açıklamasında, tüm çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Birkaç büyük binadan oluşan bir kompleks olan Rocky Mount'daki Pfizer fabrikasında çatıların bir kısmı yırtılarak açıldı. Polis yaptığı açıklamada, çatıların uçmasıyla birlikte fırtınadan etkilenen ilaçların çevreye dağıldığını söyledi.

Polis yetkilileri, "tesisin her yerine dağılmış ve yağmur ve rüzgar nedeniyle zarar görmüş 50.000 palet ilaç raporu bildirildi" dedi.

Pfizer web sitesinde, tesisin anestezi ve diğer ilaçların yanı sıra ABD hastanelerinde kullanılan tüm steril enjekte edilebilir ilaçların yaklaşık %25'ini ürettiği açıklandı.

Utah Health Üniversitesi'nde kıdemli eczane müdürü Erin Fox, hasarın "Pfizer üretimi başka tesislere taşımak veya yeniden inşa etmek için çalışırken muhtemelen uzun vadeli kıtlıklara yol açacağını" söyledi.

1,4 milyon metrekarelik tesisin daha sonraki değerlendirmelerde ne kadar büyük bir hasar aldığının ortaya çıkacağı açıklanırken, sahada hala mevcut olan tehlikeler nedeniyle hasar tespitinin beklenenden daha uzun süreceği belirtildi.

Gıda ve İlaç İdaresi, ülkenin ilaç arzı üzerindeki etkileri daha iyi anlamak için şirketle birlikte çalışma yürütüldüğünü açıkladı.