Dev maç öncesi okullar tatil edildi

Kaynak: AA
Dev maç öncesi okullar tatil edildi
Avrupa Ligi'nde oynanacak Villarreal-Olympique maçı nedeniyle Villa-Real'de okullar tatil edildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16'lar rövanş karşılaşmasında yarın oynanacak Villarreal-Olympique Marsilya maçı dolayısıyla, güvenlik gerekçesiyle yarın öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı.

İspanya polisi tarafında "yüksek riskli" olarak açıklanan Villarreal-Olymique Marsilya maçı öncesinde bazı önlemler alındı.

Vila-Real Belediye Başkanı Jose Benlloch, TSİ 20.45 başlayacak maç için yaklaşık 1200 kadar Marsilyalı taraftarın kente gelmesinin beklendiğini açıklayarak, ana okul ve okulların öğleden sonra tatil edileceğini bildirdi.

Maç öncesi ve sonrası için kentteki güvenlik görevlisi sayısının da artırıldığı duyuruldu.

Villarreal, Marsilya'da oynanan ilk maçı 4-0 kaybetmişti.

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